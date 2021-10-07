В Красноярском крае запустят горячую линию по вопросам призыва

С 14 октября призывники и их родители смогут обратиться в Генштаб ВС РФ и получить ответы на интересующие их вопрос.

Телефоны горячей линии:

- 8 (495) 498-96-96;

- 8 (495) 498-96-97;

- 8 (495) 498-96-98.

Также призывники смогут отправить обращение в электронные приёмные командующих видами, родами войск и военными округами. Контакты размещены на сайте Минобороны РФ.

В Красноярском крае работают и телефоны доверия. Позвонив туда, можно решить проблемные вопросы, получить консультацию по вопросам призыва на военную службу:

- военкомат - 8 (391) 227-49-15;

- военная прокуратура - 8 (391) 224-65-48;

- прокуратура края - 8 (391) 227-48-78;

- МВД - 8 (391) 222-75-09, 8 (391) 245-96-46;

- органы власти - 8 (391) 249-33-63, 8 (391) 254-40-12, 8 (391) 229-65-91.

Обратиться за консультацией в военный комиссариат Норильска можно по номеру 8 (3919) 22-85-01.