В Красноярском крае запустят проект «Билет в будущее-2022»

Проект по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов реализуется в рамках нацпроекта «Образование» с 2018 года. В прошлом году платформа проекта была обновлена. Теперь она находится по адресу https://bvbinfo.ru/. «Билет в будущее» помогает подросткам осознанно выбрать профессию.

Первый этап проекта – профессиональная онлайн-диагностика, в ходе которой выявляются и оцениваются способности подростка. Она проводится на нескольких уровнях. По её итогам в личном кабинете участника формируется отчёт с рекомендациями: попробовать себя в одной из восьми сред по профессиям, обратить внимание на свои интересы, склонности и способности. Второй этап – профессиональная проба, где школьник может пробовать себя в профессиях на базе площадок среднего и высшего профессионального образования, технопарков и организаций дополнительного образования. Сейчас в регионе формируется перечень таких площадок-организаций. На завершающем этапе школьники получают индивидуальные рекомендации по построению профессионально-образовательной траектории. Для родителей также предусмотрены рекомендации и актуальная информация о рынке образования и рынке труда.

Регистрация участников проекта начнётся 1 сентября. Онлайн-диагностика и участие в мероприятиях профессионального отбора пройдёт в октябре-ноябре. Особую роль в реализации всех этапов проекта играют педагоги-навигаторы проекта. Они осуществляют педагогическую поддержку обучающихся, сопровождают учеников в течение всего проекта, а также помогают им определиться с траекторией профессионального развития.