В Красноярском крае зарегистрировано два завозных случая тропической малярии

В ведомстве напомнили основные правила, которые нужно соблюдать перед поездкой в Африку и Юго-Восточную Азию. За неделю до выезда в тропические страны следует начинать регулярный приём противомалярийного препарата. Это обеспечит защиту от заражения. Приём препарата стоит продолжить и во время пребывания за рубежом, а также в течение месяца после возвращения.

Кроме того, в течение трёх лет после посещения эндемичных по малярии территорий при повышении температуры выше 37 градусов граждане должны обратиться к врачу и сообщить о том, что они побывали в тропиках.