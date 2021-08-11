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В Красноярском крае зарегистрировано два завозных случая тропической малярии

В Красноярском крае зарегистрировано два завозных случая тропической малярии

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В Красноярском крае зарегистрировано два завозных случая тропической малярии

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в первом случае болезнь выявлена у туриста, вернувшегося из Танзании, во втором - у прибывшего из служебной командировки в Судан.

В Красноярском крае зарегистрировано два завозных случая тропической малярии

В ведомстве напомнили основные правила, которые нужно соблюдать перед поездкой в Африку и Юго-Восточную Азию. За неделю до выезда в тропические страны следует начинать регулярный приём противомалярийного препарата. Это обеспечит защиту от заражения. Приём препарата стоит продолжить и во время пребывания за рубежом, а также в течение месяца после возвращения.

Кроме того, в течение трёх лет после посещения эндемичных по малярии территорий при повышении температуры выше 37 градусов граждане должны обратиться к врачу и сообщить о том, что они побывали в тропиках.

Фото из открытых источников
11 августа в 17:20 490
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