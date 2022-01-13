В Красноярском крае завершился сезон охоты

В осенне-зимний сезон 2021-2022 года ведомство выдало более 1400 разрешений на охоту в общедоступных охотугодьях. Так, на добычу лося было выдано 504 разрешения, на марала – 97, на косулю – 261, на медведя – 486, на кабаргу — 64. При этом учитывалась численность животных, квоты и лимиты изъятия, рассчитанные и утверждённые в установленном порядке.

После закрытия сезона разрешения с указанием сведений о добытых животных охотники обязаны сдать в течение 10 дней с момента добычи. Если разрешение не использовано в течение сезона, то документы необходимо сдать не позднее 10-дневного срока после завершения охотничьего сезона.

«За несвоевременный возврат разрешений предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с сентября прошлого года вступили в силу поправки в законодательство, и теперь за такие нарушения охотники могут на год лишиться права получать разрешения на добычу охотничьих ресурсов», -— пояснил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.