В Красноярске обсуждаются перспективы создания на базе СФУ Центра научного мониторинга экосферы Арктики

Губернатор края Александр Усс провёл заседание президиума правительства региона, на котором был рассмотрен вопрос ликвидации последствий ЧС в Норильске, возникшей при разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Также члены президиума обсудили перспективы создания на базе СФУ Центра научного мониторинга экосферы в Арктике. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.



Об итогах работы оперативной группы, сформированной для оценки экологической ситуации, доложили министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин и директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов. Губернатор подчеркнул, что мониторинг экологической обстановки в районе аварии необходимо продолжить. В том числе с привлечением специалистов из других регионов и научных структур для формирования объективных оценок причин произошедшего. Вместе с тем сейчас в приоритете ликвидация последствий разлива топлива, восстановление экологического равновесия, понимание причин возникновения чрезвычайной ситуации. Но самое главное – создание условий для предотвращения подобных аварий. Предварительные результаты работы краевых экологов нужно предоставить всем задействованным структурам – Росприроднадзору, Росгидромету, Росрыболовству и др. Итоговые выводы должны быть объективными и всесторонне изученными, так как они в равной степени важны для всех – жителей края, компании «Норникель», контролирующих и надзорных органов, научного сообщества.



Глава региона акцентировал внимание членов президиума на необходимости дальнейших шагов по созданию Центра развития Арктики – это работа на перспективу. В ходе видеоконференции по ликвидации аварии в Норильске Александр Усс предложил президенту сделать Сибирский федеральный университет центром научного мониторинга экосферы Севера.

- Я убежден, что Центр развития Арктики – это назревшая необходимость, особенно в свете того, что мы стоим на пороге перехода к качественно иным видам работ на Таймыре и в Эвенкии. Предложения о создании такого центра направлены компании «Норникель», но там должно быть место и другим хозяйствующим субъектам, которые уже работают или только планируют работать в Арктике - чтобы все мы работали плечом к плечу, в интересах населения и государства, – отметил Александр Усс.



Для подготовки правильного алгоритма дальнейших действий реабилитации территории нужно также активно привлекать коренное население Севера и учитывать его мнение.

Напомним, что на прошлой неделе в Норильске состоялась встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера. В разговоре участвовали министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор края Александр Усс, депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов, представители компании «Норникель».



На встрече были затронуты вопросы восстановления экосистемы Таймыра, а также программы поддержки оленеводства и рекультивации земель. Жители полуострова выразили обеспокоенность экологической ситуацией на Таймыре, а также - готовность принимать активное участие в восстановлении природной среды.



Отметим, в Сибирском федеральном университете создана мощная база и работают авторитетные специалисты в области экологии. Неоднократно СФУ выступал общественной площадкой, где обсуждались наболевшие вопросы охраны окружающей среды.