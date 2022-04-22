В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов внесены изменения

В ведомстве считают, что данная мера весьма своевременна на фоне значительного подорожания стройматериалов и оборудования, а также проблем с поиском подрядных организаций. Так, в Норильске стоимость ремонта кровель в МКД с лифтами выросла почти в 2,7 раза, фасадов — на 58%, ремонта сетей водоотведения, электроснабжения, водоснабжения — на 12–81%. В пятиэтажных сталинках и хрущёвках стоимость работ также повысилась соразмерно.

Такое изменение расценок позволяет надеяться, что для потенциальных подрядчиков предложения станут привлекательными, и при проведении отборочных конкурсов создастся здоровая конкуренция.

При этом для владельцев квартир стоимость минимального размера взноса на капитальный ремонт изменилась незначительно, увеличившись с начала года только на 4%.