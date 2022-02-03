В креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнце

«Мы заметили, что каждый год 2 февраля в одно и то же время из окон здания на Комсомольской, 33а, можно наблюдать полный солнечный диск, который появляется из-за горы Гудчихи. Такое долгожданное событие ненадолго парализует рабочий процесс. И мы подумали, что встреча солнца после длительной разлуки — весомый повод отложить на время дела и разделить чувство радости, вдохновения и счастья с коллегами и друзьями», — поясняет Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

Помещения бывшей типографии «расширились» до масштабов целой вселенной. Следуя за космонавтом-проводником, гости стали свидетелями вечной борьбы космоса и хаоса, а затем из почти кромешной тьмы попали в храм Солнца, где под медитативные звуки ханга и интернет-поэму о ближайшей к Земле звезде стали частью хореографической импровизации.

Автор фантазии о космосе — режиссёр норильского драмтеатра Тимур Файрузов, хореограф — Татьяна Коновалова, на ханге играл актёр Николай Каверин. Увидеть, как светило «шагает» по Норильску, помогли Павел Фурсов и Владислав Поляков. Они подготовили аудиовизуальную инсталляцию, иллюстрирующую приход солнца в Норильск. Медиахудожник Анна Толкачева создала целую VR-вселенную, где каждый путешественник может «добыть» первое солнце. Графический художник Константин Бычков визуализировал значение первого солнца для города и человека. А графический дизайнер Дмитрий Темников в 36 квадратах представил логотип события и этапы создания этого визуального символа: от идеи и поиска наиболее подходящего образа до итоговой формы.

Встреча солнца в креативном пространстве АРН может стать новой доброй традицией городского масштаба.