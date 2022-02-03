МАУ ИЦ «Норильские новости»

В креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнце

В креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнце

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В креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнце

Чтобы как следует прочувствовать ценность первых золотых лучей, было организовано мероприятие, сочетающее разные форматы и стили, искусство и технологии.

В креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнцеВ креативном пространстве Агентства развития Норильска встретили солнце

«Мы заметили, что каждый год 2 февраля в одно и то же время из окон здания на Комсомольской, 33а, можно наблюдать полный солнечный диск, который появляется из-за горы Гудчихи. Такое долгожданное событие ненадолго парализует рабочий процесс. И мы подумали, что встреча солнца после длительной разлуки — весомый повод отложить на время дела и разделить чувство радости, вдохновения и счастья с коллегами и друзьями», — поясняет Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

Помещения бывшей типографии «расширились» до масштабов целой вселенной. Следуя за космонавтом-проводником, гости стали свидетелями вечной борьбы космоса и хаоса, а затем из почти кромешной тьмы попали в храм Солнца, где под медитативные звуки ханга и интернет-поэму о ближайшей к Земле звезде стали частью хореографической импровизации.

Автор фантазии о космосе — режиссёр норильского драмтеатра Тимур Файрузов, хореограф — Татьяна Коновалова, на ханге играл актёр Николай Каверин. Увидеть, как светило «шагает» по Норильску, помогли Павел Фурсов и Владислав Поляков. Они подготовили аудиовизуальную инсталляцию, иллюстрирующую приход солнца в Норильск. Медиахудожник Анна Толкачева создала целую VR-вселенную, где каждый путешественник может «добыть» первое солнце. Графический художник Константин Бычков визуализировал значение первого солнца для города и человека. А графический дизайнер Дмитрий Темников в 36 квадратах представил логотип события и этапы создания этого визуального символа: от идеи и поиска наиболее подходящего образа до итоговой формы.

Встреча солнца в креативном пространстве АРН может стать новой доброй традицией городского масштаба.

Фото Денис Кожевников
3 февраля в 12:11 220
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