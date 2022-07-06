В креативном пространстве АРН откроется выставка по итогам третьей творческой лаборатории Академии креативных индустрий

В АРН решили делать зины, чтобы сохранять воспоминания о мероприятиях, которые проходили в креативном пространстве. Библиотека зинов станет формой рефлексии авторов и гостей фестивалей, мастер-классов и встреч, а также поможет удержать в памяти лучшие моменты.

На выставке гостей ждут больше 100 изданий. К зинам норильчан, подготовленным в рамках творческой лаборатории, присоединится самиздат из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и других городов России. В таком количестве зин-культура впервые будет представлена в нашем городе. Куратор выставки — Сергей Потеряев, художник из Екатеринбурга, работающий с фотографией, инсталляцией, видео и звуком.

Выставка откроется 7 июля в 19.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж). Вход свободный.