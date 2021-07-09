В квартирах всех норильских малообеспеченных семей установлены противопожарные датчики

«По линии краевого управления соцполитики выданы все противопожарные датчики. В ближайшее время заключается договор на второе полугодие. Кроме того, эти приборы есть и в муниципальном управлении социальной политики. Мы организовали работу совместно с отделом опеки и попечительства, который взял на свой подотчёт 360 датчиков и уже выдал 342», - рассказала заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.

Вопрос по замене старой проводки находится на согласовании рабочей группы, ответственный - управление жилищно-коммунального хозяйства.

«Выявляя социально неблагополучные семьи, привлекаем Комплексный центр социального обслуживания населения, социальные службы. Многодетные семьи курируют Центр семьи «Норильский» и социально-образовательный центр», - пояснила Наталья Коростелева.

Дмитрий Карасев поручил Анатолию Береговских, и. о. заместителя главы по городскому хозяйству, активизировать работу по данному вопросу во время осенней корректировки бюджета, чтобы, заложив средства, начать менять проводку уже в этом году.