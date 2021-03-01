В лаборатории инновационного творчества «Фаблаб-Норильск» состоялось открытие Года науки и технологий

Следующим этапом праздника стало научное шоу от союза аниматоров и игротехников «Шалуны». Ребятам продемонстрировали эксперименты с исчезающими чернилами и с окрашиванием реактивов в разные цвета, а также показали различные реакции с выделением тепла: всё вокруг взрывалось, дымило, становилось ярким и красочным. Дети смотрели не отрывая глаз и с удовольствием принимали участие в опытах.

Затем гости «Фаблаба» отправились на экскурсию по лаборатории. Им показали, как работают 3D-принтер и станок лазерной резки, а также ребята увидели изделия, изготовленные с их помощью. Школьники получили приглашение на мастер-классы по векторной графике и узнали об онлайн-курсе «Ардуино для начинающих», разработанном «Фаблабом». Посмотрев все видеоуроки, можно будет продолжить обучение и под руководством специалистов создать модели с движущимся механизмом. Кроме того, всем желающим предложено записаться в клуб для любителей пайки, изостудию и другие творческие объединения. В ближайшей перспективе в «Фаблабе» стартуют курсы по основам веб-дизайна, машинному обучению и скульптуре, пройдёт мастер-класс по росписи одежды и панно, откроется семейная мастерская, начнётся создание интерактивного стенда «Умный дом» и мини-оранжереи с применением гидропонных технологий (выращивание растений без грунта).

Участники праздника убедились, что наука – это здорово, и уже жаждут новых открытий. Возможно, кто-то из ребят станет резидентом «Фаблаба» и изобретёт в этом знаковом для российской науки году что-то особенное.