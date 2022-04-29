В майские праздники график работы многофункциональных центров изменится

30 апреля во всех офисах МФЦ будет объявлен нерабочий день.

Для обеспечения возможности оформления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте с 8 до 17 лет в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая будут работать дежурные окна. Информация о режиме работы подразделений, задействованных в приеме заявителей в указанные дни, будет размещена на официальном сайте в разделе «Объявления».

В случае обращения заявителей за получением иных государственных и муниципальных услуг принятые документы будут доставлены в первый рабочий день органа, оказывающего государственные или муниципальные услуги.

С 4 по 6 мая многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.