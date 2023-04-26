В майские праздники Почта России изменит график работы

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Красноярского края. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.