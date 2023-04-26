МАУ ИЦ «Норильские новости»

В майские праздники Почта России изменит график работы

В майские праздники Почта России изменит график работы

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В майские праздники Почта России изменит график работы

В майские праздники Почта России изменит график работы

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Красноярского края. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

График работы некоторых городских и сельских отделений может отличаться. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Фото из открытых источников
26 апреля в 10:26 790
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