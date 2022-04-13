В марте раскрываемость преступлений в Норильске составила 60%

17 из зарегистрированных преступлений были направлены против жизни и здоровья граждан, 82 относились к категории имущественных. «Анализ фиксируемых преступлений показывает, что практически все они совершались в состоянии алкогольного опьянения», - отметил Виталий Цауня.

Помимо прочего, в марте сотрудники полиции пресекли более 6000 административных правонарушений, из них в сфере антиалкогольного законодательства – 794, на 179 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению правоохранителей, в Норильске необходимо усилить контроль над соблюдением торговли спиртными напитками, активно привлекая к этому процессу общественность. Особое внимание следует обратить на точки, расположенные рядом с домами гостиничного типа и образовательными учреждениями.

В сфере экономической деятельности в марте зарегистрировано два преступления. Речь идёт о незаконной организацией и проведении азартных игр в нежилых помещениях Центрального района Норильска. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет.

«Деятельность сотрудников полиции также нацелена на выявление наркосбытчиков и пресечение организованных каналов поставок. С начала года в Норильске возбуждено 68 уголовных дел данной категории, 47 из них по факту сбыта. Раскрыта преступная группа, распространявшая наркотики под вывеской интернет-магазина. В суд направлены уголовные дела в отношении 36 лиц», - рассказал врио начальника Норильского ОМВД.

В марте возросло количество дорожно-транспортных происшествий - с 6 до 11 случаев. В ДТП пострадали 11 человек, на четыре больше, чем в прошлом месяце. К сожалению, не обошлось без жертв: на дорогах погибли два человека.

Остаются актуальными и меры профилактики в отношении работников вахтового метода. И по мнению стражей порядка, необходимо повысить степень ответственности руководителей предприятий за устранение условий для совершения преступлений и правонарушений иногородними сотрудниками.

Миграционная ситуация в городе существенных изменений не претерпела. За три месяца этого года на миграционный учёт поставлено 1880 иностранных граждан и лиц без гражданства, что в два с половиной раза больше, чем в первую декаду 2021-го. При этом сотрудники полиции отмечают, что число преступлений, совершённых иностранцами, снизилось. С января по март было зафиксировано шесть таких преступлений, против десяти за аналогичный период прошлого года.

В продолжение совещания глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал коллегам о ситуации с прибывающими в наш город жителями Донецкой и Луганской народных республик. «В администрации прошло еженедельное заседание штаба по сохранению устойчивости развития города Норильска. Речь на нём в том числе шла о количестве прибывающих из ДНР и ЛНР - как граждан России, так и имеющих статус беженцев жителей Украины. По моему поручению все прибывающие к нам в город люди находятся на особом контроле управления по социальной политике. Каждая ситуация отрабатывается индивидуально. Решаются вопросы обеспечения жильём, трудоустройства, оформления детей в детсады и школы, оказания материальной помощи. Могу сказать, что со всеми вновь прибывшими администрация активно взаимодействует. Такая работа проводится сейчас и будет проводиться в дальнейшем», - подчеркнул градоначальник.