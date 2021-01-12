МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливыми

В Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливыми

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В Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливыми

Ученики школы №1 совместно с сотрудниками ГИБДД Отдела МВД России по Норильску поблагодарили участников дорожного движения за вежливость и добропорядочность.

В Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливымиВ Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливымиВ Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливымиВ Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливымиВ Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливыми

Участники акции, приуроченной ко дню «Спасибо», на пешеходном переходе рядом с образовательным учреждением напомнили маленьким пешеходам, которые ежедневно следуют по маршруту «дом-школа-дом», а также водителям о правилах дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть взаимовежливыми и добропорядочными.

Юные активисты дарили участникам дорожного движения, соблюдающим ПДД, письма-закладки со словами благодарности, сделанные своими руками. А госавтоинспекторы рекомендовали всем участникам мероприятия не забывать о взаимном уважении и вежливом поведении на дорогах.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
12 января в 12:07 500
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