В Международный день «Спасибо» пешеходов и водителей призвали быть взаимовежливыми

Участники акции, приуроченной ко дню «Спасибо», на пешеходном переходе рядом с образовательным учреждением напомнили маленьким пешеходам, которые ежедневно следуют по маршруту «дом-школа-дом», а также водителям о правилах дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть взаимовежливыми и добропорядочными.

Юные активисты дарили участникам дорожного движения, соблюдающим ПДД, письма-закладки со словами благодарности, сделанные своими руками. А госавтоинспекторы рекомендовали всем участникам мероприятия не забывать о взаимном уважении и вежливом поведении на дорогах.