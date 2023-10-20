МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Межрайонной налоговой инспекции пройдёт День открытых дверей

В Межрайонной налоговой инспекции пройдёт День открытых дверей

Главная / Новости / Общество

В Межрайонной налоговой инспекции пройдёт День открытых дверей

В Межрайонной налоговой инспекции пройдёт День открытых дверей

Мероприятие пройдёт 26 октября с 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Талнахская, 34. Гостям расскажут о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.

Фото Денис Кожевников
20 октября в 14:21 550
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также