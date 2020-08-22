МАУ ИЦ «Норильские новости»

В МФЦ можно регистрировать автомобиль

В МФЦ можно регистрировать автомобиль

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В МФЦ можно регистрировать автомобиль

Михаил Мишустин, премьер министр РФ, подписал постановление, в котором указано, что поставить автомобиль на регистрационный учёт теперь можно и в МФЦ.

В МФЦ можно регистрировать автомобиль

Премьер-министр уверен, что новый сервис упростит процедуру регистрации автомобиля. Услуга стала доступна благодаря привлечению к работе сотрудников МВД.

«С полицейскими заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — рассказали в пресс-службе.

Услуга будет доступна в центрах, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

22 августа в 09:02 360
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