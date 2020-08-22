В МФЦ можно регистрировать автомобиль

Премьер-министр уверен, что новый сервис упростит процедуру регистрации автомобиля. Услуга стала доступна благодаря привлечению к работе сотрудников МВД.

«С полицейскими заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — рассказали в пресс-службе.

Услуга будет доступна в центрах, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.