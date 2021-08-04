В МФЦ Норильска начал работать мобильный прививочный пункт

Пункт вакцинации в МФЦ по адресу: Нансена, 69 (второй этаж), стал седьмой по счёту площадкой, где можно привиться от коронавируса. До этого в Центральном районе действовало пять стационарных пунктов, шестой (мобильный) открылся в июле в СРК «Арена». Новый прививочный пункт в МФЦ позволит развести потоки граждан, желающих привиться от COVID-19 и пройти процедуру в удобное для них время. Здесь предусмотрены две кабинки - для первого и второго компонентов вакцины и площадка для осмотра.

«Сейчас начинается приток жителей в город - люди возвращаются из летних отпусков. Традиционно этот период длится с августа по середину сентября. Мы уже наблюдаем, как заполняются койко-места, развёрнутые для лечения пациентов с COVID-19. Сегодня из 380 мест занято 339. Есть возможность ввести дополнительный коечный фонд на 560 мест, но хотелось бы сдерживать рост заболеваемости. Важно не забывать, что при открытии новых коек нам приходится снимать медиков с плановой работы и привлекать их на лечение людей с ковидом. Я активно призываю норильчан вакцинироваться. Сделать это необходимо не только ради собственного здоровья, но и чтобы уберечь родных и близких», - отметил Дмитрий Карасев.

По словам главы города, эпидобстановка в городе не очень хорошая: на 339 занятых коек на 199 находятся пациенты с коронавирусной инфекцией. Все они имеют поражения лёгких разной степени тяжести, есть и такие, кто подключён к аппаратам ИВЛ. И стоит отметить, что все они не привитые. Поэтому норильчан призывают не игнорировать прививочную кампанию против COVID-19.

В Норильске уже вакцинировались около 40 тысяч человек. Но для выработки коллективного иммунитета необходимо привить ещё 82 тысячи.

График работы мобильного пункта вакцинации в МФЦ: вторник - пятница - с 13.00 до 19.00.

В «Арене» также продолжает работать мобильный пункт вакцинации. Здесь сделать прививку можно в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00, в понедельник - с 13.00 до 19.00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и, при наличии, прививочный сертификат.