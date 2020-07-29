В МФК «Норильский Никель» пополнение

Клуб подписал контракты с Кириллом Козловым и Александром Костроминым. Оба футболиста остались без клуба после расформирования грозненского «Беркута» в течение этого сезона. Комитетом Российского футбольного союза по статусу игроков было разрешено заявлять футболистов, оказавшихся в этой непростой ситуации.

В мини-футбольном клубе «Норильский никель» Кирилл Козлов будет выступать под 18-м номером, а вратарь Александр Костромин взял себе 96-й, сообщает пресс-служба заполярной команды.

Оба футболиста уже присоединились к новому клубу и помогут нашей команде в предстоящих играх плей-офф Париматч-Суперлиги. Напомним, матчи начнутся с 1 августа.