МАУ ИЦ «Норильские новости»

В МФК «Норильский Никель» пополнение

В МФК «Норильский Никель» пополнение

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В МФК «Норильский Никель» пополнение

В МФК «Норильский Никель» пополнение

Клуб подписал контракты с Кириллом Козловым и Александром Костроминым. Оба футболиста остались без клуба после расформирования грозненского «Беркута» в течение этого сезона. Комитетом Российского футбольного союза по статусу игроков было разрешено заявлять футболистов, оказавшихся в этой непростой ситуации.

В мини-футбольном клубе «Норильский никель» Кирилл Козлов будет выступать под 18-м номером, а вратарь Александр Костромин взял себе 96-й, сообщает пресс-служба заполярной команды.

Оба футболиста уже присоединились к новому клубу и помогут нашей команде в предстоящих играх плей-офф Париматч-Суперлиги. Напомним, матчи начнутся с 1 августа.

29 июля в 12:08 710
СПОРТ - ТАЙММФК Норильский никель
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