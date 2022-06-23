В министерстве финансов края подвели итоги ежегодного конкурса по разработке бюджета для граждан

Всего на конкурс поступило 32 заявки. В номинации «Бюджет для граждан в картинках» первое место заняла Екатерина Куру. Она разработала буклет по бюджету Красноярска, в котором представила не только основные бюджетные цифры, но и социальные расходы, а также словарь бюджетных терминов. Наибольшее количество баллов в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» набрал проект группы авторов: Виктории Аполлосовой, Елены Кемер и Светланы Пузыревой. В конкурсной работе рассказывается, как формируется и распределяется городской бюджет. Победителем в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» стал Александр Марасанов. Он сравнил бюджет с организмом человека. Поступление доходов — это приём пищи, расходы — трата калорий. Визуальное представление этой идеи опубликовано на одной панели.

Среди юридических лиц в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» первое место присуждено финансово-экономическому управлению администрации Шарыповского муниципального округа. Авторы представили районный бюджет в виде ярких интерактивных графиков на официальном сайте. Финансисты Минусинска стали победителями в номинациях «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», а также «Бюджет и национальные цели развития». Канск стал лучшим в разработке дашборда, который поможет разобраться гражданам в формировании местной казны. Необычный проект представили финансисты из Хатанги. Они перевели бюджет для граждан на национальный язык. Боготол презентовал в доступной форме бюджетные расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, и занял первое место в соответствующей номинации.

Ещё одним проектом, который особенно отметили среди победителей члены жюри, стала работа управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. В небольшом видео под названием «Трактат о бюджете глазами ребёнка» представлены специфика и основные направления отрасли «Образование».

Победителей конкурса наградят дипломами министерства финансов края. Кроме того, семь проектов, набравших более 70% от максимально возможной оценки, примут участие в аналогичном федеральном конкурсе. Его проводит Финансовый университет при Правительстве РФ.