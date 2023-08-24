В Министерстве труда РФ рассказали, можно ли на 1 сентября брать выходной

Официальный выходной взять можно, отметили в ведомстве. Для этого необходимо написать заявление и предоставить его своему работодателю. Выходной может быть как оплачиваемым, так и за свой счёт.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части и одну из них использовать 1 сентября. Даже если он не совпадает с графиком отпусков, работодатель может пойти на встречу и внести в график изменения», — отметили в министерстве труда.

Кроме того, по согласованию с руководителем можно взять отпуск без сохранения заработной платы. Он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. К тому же некоторым категориям граждан, например сотрудникам с инвалидностью, жёнам/мужьям военнослужащих, работодатель не может отказать в предоставлении отпуска за свой счёт.

В министерстве также отметили, что некоторые работодатели предоставляют родителям школьников 1 сентября выходной или отпускают на первую половину дня. Есть ли такие правила в вашей организации, можно узнать в отделе кадров.