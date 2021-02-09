В Минтруде обсудили правила предоставления пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Такой порядок выплаты начнёт действовать с 1 апреля текущего года, а назначаться - с 1 января. Это значит, что в апреле семьи получат пособие в увеличенном размере за первые три месяца.

Стандартный размер пособия – 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка.

Напомним, что пособие могут оформить семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет включительно, в которых размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения.