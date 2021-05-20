В минувшие выходные на лыжной базе «Оль-Гуль» прошли соревнования по скандинавской ходьбе и «Старты мечты»

На покорение трёхкилометровой дистанции отправились 38 человек, и среди них - участники физкультурно-оздоровительного клуба «Оль-Гуль», которые решили выполнить нормы ГТО по скандинавской ходьбе. Недавно клуб стал партнёром Российской федерации северной ходьбы, и теперь его члены имеют право участвовать в различных соревнованиях по этой дисциплине.

Соревнования проходили в нескольких категориях: от 18 до 50 лет; от 50 и старше, а также среди семейных команд с детьми-дошкольниками. Участники состязаний в возрасте от 50 лет и старше могли передать финальные результаты сотрудникам Центра тестирования ГТО для внесения их в личные кабинеты участников по нормативу «Скандинавская ходьба» и получить соответствующие справки.

В категории участников от 18 до 50 лет лучшей стала Ева Яшина, сотрудница детского сада № 5. Второе место у её коллеги Оксаны Денисовой. Третье - у Марины Кузнецовой, сотрудницы охраны Росгвардии. В возрастной группе от 50 и старше первое место завоевала Любовь Осипова, работник спортивной школы № 6. Серебро у Ольги Букиной, которая трудится в школе № 38. Бронза у пенсионерки Татьяны Столбовой. Лучшей семейной командой стала дружная семья Величко.

Одновременно с соревнованиями по скандинавской ходьбе на «Оль-Гуле» проходил спортивный праздник «Старты мечты» для подопечных благотворительного фонда «69 параллель», участников программы «Безграничные возможности». Фестиваль организован в рамках проекта «Расширяя границы», поддержанного Фондом президентских грантов.

15 ребятишек с ОВЗ и инвалидностью состязались между собой в турнире по кёрлингу, в метком бросании колец и азартных командных эстафетах. Громкими речёвками и добрыми словами их поддерживали мамы и папы, братишки и сёстрёнки, другие болельщики. Борьба за первенство была азартной, эмоциональной и напряжённой, но каждый из участников стал в ней победителем. Лучшей семейной командой была признана дружная семья Величко.

В организации праздника помогали сотрудники лыжной базы «Оль-Гуль» и инструкторы спортивной общественной организации «Шторм».