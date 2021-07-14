МАУ ИЦ «Норильские новости»

В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)

В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)

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В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)

Гастрономический фестиваль «СЕВЕР» открыл новые вкусы не только для горожан, но и для норильских кулинаров. Повара, управляющие и владельцы 12 норильских кафе и ресторанов отведали блюда шеф-поваров из Архангельска, Москвы, Челябинска и Кирова.

В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)

Андрей Аникеев, Владислав Деревянных, Илья Кокотовский, Евгений Насыров и Алексей Еремеев - команда приглашённых профессионалов во главе со Станиславом Песоцким - готовились к показательному ужину три дня. В меню было представлено 10 блюд - от закусок до десертов. Каждое состояло из очень разных компонентов, сочетание которых позволяло в полной мере оценить кулинарный замысел.

Томатная вода с клубникой и еловым маслом, треска в копчёной сметане, трио в составе нежнейшего палтуса, цукини и крыжовника, щеки бычка в глазури из кваса, дополненные изысканным голубцом с картофельным пюре, тар-тар из оленины с мочёной клюквой и сладким ягелем и другие блюда привели гостей ужина в полный восторг и существенно расширили их гастрономические горизонты. Это был настоящий мастер-класс для норильских рестораторов. Некоторые вкусовые сочетания и кулинарные приёмы они взяли себе на заметку. Владельцы городских кафе и ресторанов всерьёз задумались о проведении подобных гастрономических встреч на своих площадках.

Современная скандинавская кухня явно пришлась по вкусу и горожанам. В субботу уличную еду в стиле Nordiс они смогли попробовать в городских кафе и ресторанах, а в воскресенье - в фестивальных домиках.

На площади перед СРК «Арена» горожанам предлагали тюнбредрулле с фрикадельками из оленины, сосисками или лососем, сморреброды с копчёным оленем, лососем или ростбифом. У Музея Норильска можно было попробовать бургеры с копчёной олениной и унаги, блинчики с олениной, куриной грудкой и розмарином, люля-кебаб из оленины, шаурму в стиле Nordic и другие блюда. В числе десертов были разнообразные макароны и вафельные трубочки со сливочным кремом и вяленой клюквой.

Фото Ирина Яринская
14 июля в 09:35 510
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