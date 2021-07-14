В минувшие выходные норильчане попробовали блюда современной скандинавской кухни (New Nordic Cuisine)

Андрей Аникеев, Владислав Деревянных, Илья Кокотовский, Евгений Насыров и Алексей Еремеев - команда приглашённых профессионалов во главе со Станиславом Песоцким - готовились к показательному ужину три дня. В меню было представлено 10 блюд - от закусок до десертов. Каждое состояло из очень разных компонентов, сочетание которых позволяло в полной мере оценить кулинарный замысел.

Томатная вода с клубникой и еловым маслом, треска в копчёной сметане, трио в составе нежнейшего палтуса, цукини и крыжовника, щеки бычка в глазури из кваса, дополненные изысканным голубцом с картофельным пюре, тар-тар из оленины с мочёной клюквой и сладким ягелем и другие блюда привели гостей ужина в полный восторг и существенно расширили их гастрономические горизонты. Это был настоящий мастер-класс для норильских рестораторов. Некоторые вкусовые сочетания и кулинарные приёмы они взяли себе на заметку. Владельцы городских кафе и ресторанов всерьёз задумались о проведении подобных гастрономических встреч на своих площадках.

Современная скандинавская кухня явно пришлась по вкусу и горожанам. В субботу уличную еду в стиле Nordiс они смогли попробовать в городских кафе и ресторанах, а в воскресенье - в фестивальных домиках.

На площади перед СРК «Арена» горожанам предлагали тюнбредрулле с фрикадельками из оленины, сосисками или лососем, сморреброды с копчёным оленем, лососем или ростбифом. У Музея Норильска можно было попробовать бургеры с копчёной олениной и унаги, блинчики с олениной, куриной грудкой и розмарином, люля-кебаб из оленины, шаурму в стиле Nordic и другие блюда. В числе десертов были разнообразные макароны и вафельные трубочки со сливочным кремом и вяленой клюквой.