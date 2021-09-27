В минувшие выходные норильчанку сбил грузовой состав

Как сообщают в транспортной полиции Таймыра, трагедия произошла в субботу, около полудня на перегоне между станциями Норильск и Талнах. Машинист грузового поезда, заметив женщину в районе железнодорожного моста через реку Норильскую, применил экстренное торможение. Однако несчастья избежать не удалось.

Сотрудники транспортной полиции и следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия, а также напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

На железной дороге запрещено:

- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса;

- переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.