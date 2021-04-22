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В минувшие выходные отмечался День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

В минувшие выходные отмечался День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

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В минувшие выходные отмечался День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Норильские полицейские во главе с начальником Норильского ОМВД Олегом Мусихиным поздравили старших коллег и наставников с праздником, а также вручили им заслуженные награды.

В минувшие выходные отмечался День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РоссииВ минувшие выходные отмечался День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Так, почётным знаком краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги в ветеранском движении ОВД» награждён Александр Георгиевич Лылов. Знаков краевого Совета ветеранов «За заслуги в укреплении правопорядка» удостоились Александр Егорович Лаптев, Виктор Давидович Роман, Евгений Анатольевич Лазин, Станислав Викторович Погребняк, Виктор Егорович Хитров, Владимир Алексеевич Жданов и Сергей Игоревич Балобанов.

Почётной грамотой краевого Совета ветеранов органов ОВД и ВВ награждены Елена Владимировна Шульгина, Николай Григорьевич Гавриловец и Пётр Михайлович Вотинцев. Благодарственные письма от краевого Совета ветеранов получили Георгий Владимирович Коновалов и Евгений Викторович Болгов.

Благодарственными письмами от Норильского ОМВД России отмечены Нина Дмитриевна Шабалина, Леонид Вениаминович Бизер, Юрий Александрович Кононченко, Виктор Николаевич Лымар и Евгений Александрович Соколов.

Во время душевной встречи ветераны поделились с коллегам опытом и воспоминаниями о службе. А также отметили профессионализм и высокие моральные качества нового поколения.

«Профессиональные знания ветеранов и жизненный опыт помогают воспитывать достойную молодую смену, учат терпеливо, с пониманием и уважением относиться к населению, проявлять стойкость характера и силу духа, — отметил председатель Общественного совета при отделе МВД по г. Норильску Юрий Александрович Кононченко. — От себя хочется пожелать действующим сотрудникам спокойной службы и надёжного семейного тыла».

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 апреля в 19:03 220
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