В минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощи

2 июля водитель автомобиля службы скорой медицинской помощи на перекрёстке Норильск — Талнах — Оганер не уступил дорогу загруженному щебнем автомобилю МАЗ, который имел преимущество в движении. В результате столкновения пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, оба доставлены в городскую больницу. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Норильского ОМВД. Обстоятельства происшествия выясняются.