МАУ ИЦ «Норильские новости»

В минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощи

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В минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощиВ минувшую пятницу на автодороге Норильск — Талнах произошло ДТП с участием машины скорой помощи

2 июля водитель автомобиля службы скорой медицинской помощи на перекрёстке Норильск — Талнах — Оганер не уступил дорогу загруженному щебнем автомобилю МАЗ, который имел преимущество в движении. В результате столкновения пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, оба доставлены в городскую больницу. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Норильского ОМВД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
5 июля в 11:15 500
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