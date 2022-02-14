В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП
В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП
По данным дорожных полицейских, один из участников аварии находился за рулём, не имея водительского удостоверения.
Автомобиль Toyota Highlander, водитель которого ехал без прав, двигаясь в сторону Центрального района, въехал в бетонное ограждение по ходу движения. От удара машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗОМ.
Водитель легкового авто и его пассажир в момент движения не были пристёгнуты ремнями безопасности, они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в городскую больницу.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего).