МАУ ИЦ «Норильские новости»

В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП

В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП

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В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП

По данным дорожных полицейских, один из участников аварии находился за рулём, не имея водительского удостоверения.

В минувшую субботу на восьмом километре автодороги Норильск — Талнах произошло ДТП

Автомобиль Toyota Highlander, водитель которого ехал без прав, двигаясь в сторону Центрального района, въехал в бетонное ограждение по ходу движения. От удара машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗОМ.

Водитель легкового авто и его пассажир в момент движения не были пристёгнуты ремнями безопасности, они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в городскую больницу.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего).

Фото из открытых источников
14 февраля в 17:10 880
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