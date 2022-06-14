В минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботник

На борьбу с накопившимся за зиму мусором вышли сотрудники более 150 подразделений городской администрации, компании «Норникель», частные предприниматели и неравнодушные горожане.

2381 сотрудник ЗФ «Норникеля» привели в порядок 45 участков.

В уборке было задействовано 83 единицы техники — погрузчики, самосвалы и другая техника. С этих участков было вывезено 365 куб. м мусора.