МАУ ИЦ «Норильские новости»

В минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботник

В минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботник

Главная / Новости / Общество

В минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботник

Всего в ходе мероприятия было убрано более 700 кубов мусора.

В минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботникВ минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботникВ минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботникВ минувшую субботу в Норильске прошёл общегородской субботник

На борьбу с накопившимся за зиму мусором вышли сотрудники более 150 подразделений городской администрации, компании «Норникель», частные предприниматели и неравнодушные горожане.

2381 сотрудник ЗФ «Норникеля» привели в порядок 45 участков.

В уборке было задействовано 83 единицы техники — погрузчики, самосвалы и другая техника. С этих участков было вывезено 365 куб. м мусора.

Фото Марина Пешкова
14 июня в 14:20 430
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также