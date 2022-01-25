В мобильном приложении 112 расширен функционал

Мобильное приложение «Система оповещений 112» в регионе было запущено в 2020 году. Оно помогает гражданам оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, авариях и других событиях.

Недавно в приложении появилась новая функция - в нём начали публиковать объявления о пропавших людях. Информацию размещает «Поиск пропавших детей – Красноярск». В личном кабинете пользователи могут настроить свой город или район, а также выбрать наиболее интересные категории для оповещений.

Скачать приложение можно на двух платформах - Play Маркет и App Store. Помимо него у службы есть портал, где после авторизации также можно настроить категории наиболее интересных новостей и рассылку оповещений через электронную почту.

Курирует работу службы в Красноярском крае Центр информационных технологий. Модернизация системы проходит в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».