В молодежных центрах Норильска будут развивать киберспорт

Говоря о работе Молодёжного центра, Дмитрий Карасев упомянул о дальнейших перспективах его развития:

«В центре уже есть много интересного: это и музыкальные клубы, и тренажёрный зал, и занятия йогой, и многое другое. А самое главное - всё это бесплатно. Но мы не хотим на этом останавливаться, планируем и дальше развивать молодёжные центры Талнаха, Кайеркана и Центрального района. Уже осенью у нас появятся клубы по развитию киберспорта, для этого мы приобретаем новые PlayStation 5. Каждый сможет прийти и поиграть в современные игры, увлечённо провести время, посоревноваться с друзьями, будут проводиться турниры. Я призываю юношей и девушек активнее посещать молодёжные центры, объединяться с нами и всем вместе развивать молодежную политику в городе.»

Дмитрий Карасев также поздравил всех активистов с Днём молодёжи:

«Желаю всем сил и энергии. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей принимали участие в развитии нашего города. Я готов с каждым встретиться и выслушать идеи. Успехов вам!»