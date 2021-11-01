В Молодёжном центре Кайеркана открылся филиал музея боевой славы

Это стало возможным благодаря усилиям ветеранов Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Норильского городского Совета ветеранов войны и труда, а также поддержке управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска.

Проект «Без прошлого - нет будущего» стал победителем городского конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволило приобрести предметы, принадлежащие военнослужащим разных времён, в том числе и солдатам Великой Отечественной войны.

На открытии музея присутствовали ветераны боевых действий, труда и военной службы, члены юнармейского отряда «Полярная сова», курсанты военно-патриотического клуба «Диверсант». С приветственным словом к организаторам и гостям мероприятия обратились и. о. заместителя главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Лидия Леу, начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло, советник главы Норильска по вопросам гражданско-патриотического воспитания, председатель Норильского городского совета ветеранов войны и труда, председатель Норильского местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство» Валерий Шабурин. Они отметили важность патриотического воспитания молодёжи и тот факт, что в нашем городе в этом направлении традиционно ведётся большая работа.

- Мы благодарны всем, кто причастен к открытию филиала и помогал в организации и проведении церемонии открытия: Молодёжному центру, ООО «Стройтехмонтаж», ветеранским организациям «Пограничное братство», «Десантное братство», - отметил Валерий Шабурин.

Экскурсию по музею провели командир норильского поискового отряда «Чёрный тюльпан» Олег Шалдаев, члены Норильского «Боевого братства» Валерий Савостин и Иван Чикуров.

В ближайшее время ветераны планируют открыть филиал музея боевой славы и в Талнахе.