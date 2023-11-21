МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организаций

В Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организаций

Главная / Новости / Общество

В Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организаций

В мероприятии приняли участие 10 социально ориентированных некоммерческих общественных организаций и инициативных групп, благотворительных фондов, реализующих добровольческие проекты.

В Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организацийВ Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организаций

Ярмарка прошла под эгидой Ресурсного центра добровольчества. Мероприятие направлено на развитие молодёжного волонтёрского движения как важнейшей составляющей гражданского общества и патриотического воспитания молодёжи.

В этот день на первом этаже Молодёжного центра развернулась «Подарошная» от благотворительного фонда «69 параллель», где гости могли приобрести интересные вещицы для родных и близких, при этом сделать счастливее благополучателей фонда.

В холле второго этажа прошёл мастер–класс «Первая помощь» от Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Там же «Больничные клоуны» организовали для гостей интерактивную площадку «Смехотерапевты», а благотворительный фонд «Территории добра» и «Волонтёры культуры» от библиотеки семейного чтения провели полезные мастер–классы.

На третьем этаже гостям предложили поучаствовать в мастер–классе по плетению нашлемников для участников СВО, организованном представителями 28–й школы. Также для участников мероприятия работали мастер–классы «Пластик» и «Швейная мастерская» от благотворительного фонда «69 параллель».

«Корпоративные волонтёры» Норникеля предложили присутствующим попрактиковаться в создании новогоднего венка. Венки и другие поделки можно приобрести в рамках благотворительной программы на сайте «Волонтёры в City».

На пятом этаже свою деятельность презентовали добровольческое движение «Волонтёры Норильска» и Северное объединение волонтёрского актива (СОВА). А «Молодая гвардия Единой России» провела разминку для ума, подготовив интерактивные ребусы.

Посетителям также предложили поддержать акцию «Кофе солдату». Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Территория добра».

Во втором блоке ярмарки школьные волонтёрские отряды представили свои проекты на конкурсе лучших социальных акций 2023 года. На участие в конкурсе было подано 14 заявок, на очную защиту вышли всего три проекта. Призовые места распределились следующим образом: первое место — гимназия № 1, второе — школа № 33, третье — Норильский техникум промышленных технологий и сервиса.

Текст Евгений Стренадко
Фото Витас Бенета
21 ноября в 15:42 850
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также