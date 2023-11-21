В Молодёжном центре Норильска прошла ярмарка волонтёрских организаций

Ярмарка прошла под эгидой Ресурсного центра добровольчества. Мероприятие направлено на развитие молодёжного волонтёрского движения как важнейшей составляющей гражданского общества и патриотического воспитания молодёжи.

В этот день на первом этаже Молодёжного центра развернулась «Подарошная» от благотворительного фонда «69 параллель», где гости могли приобрести интересные вещицы для родных и близких, при этом сделать счастливее благополучателей фонда.

В холле второго этажа прошёл мастер–класс «Первая помощь» от Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Там же «Больничные клоуны» организовали для гостей интерактивную площадку «Смехотерапевты», а благотворительный фонд «Территории добра» и «Волонтёры культуры» от библиотеки семейного чтения провели полезные мастер–классы.

На третьем этаже гостям предложили поучаствовать в мастер–классе по плетению нашлемников для участников СВО, организованном представителями 28–й школы. Также для участников мероприятия работали мастер–классы «Пластик» и «Швейная мастерская» от благотворительного фонда «69 параллель».

«Корпоративные волонтёры» Норникеля предложили присутствующим попрактиковаться в создании новогоднего венка. Венки и другие поделки можно приобрести в рамках благотворительной программы на сайте «Волонтёры в City».

На пятом этаже свою деятельность презентовали добровольческое движение «Волонтёры Норильска» и Северное объединение волонтёрского актива (СОВА). А «Молодая гвардия Единой России» провела разминку для ума, подготовив интерактивные ребусы.

Посетителям также предложили поддержать акцию «Кофе солдату». Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Территория добра».

Во втором блоке ярмарки школьные волонтёрские отряды представили свои проекты на конкурсе лучших социальных акций 2023 года. На участие в конкурсе было подано 14 заявок, на очную защиту вышли всего три проекта. Призовые места распределились следующим образом: первое место — гимназия № 1, второе — школа № 33, третье — Норильский техникум промышленных технологий и сервиса.