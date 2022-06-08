В Молодёжном центре Норильска состоялась защита работ участников городского конкурса молодёжных проектов - 2022

Выдвинуть свои предложения могли норильчане в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году впервые за историю конкурса были поддержаны все девять заявленных инициатив. Одним из лидеров конкурса стал проект «Спасая жизнь», призванный научить молодых норильчан оказанию первой доврачебной помощи. Цель проектов «ЭкоТимМедиа Норильск» и «Экомарафон» - продвижение экологичного образа жизни. Участники детского пресс-центра «ГОЛоса лета» хотят улучшить условия для раскрытия творческого потенциала учащихся, посещающих городские оздоровительные лагеря. Проект «Школа блогера» также направлен на творческое развитие молодёжи, но в популярном ныне блогерстве. В клубе настольных игр «Территория игры» для совместного интерактивного и интеллектуального досуга будут собираться семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Региональный турнир по робототехнике для школьников «Роболатория» будет способствовать популяризации научно-технического творчества и повышению престижа инженерных профессий среди детей и молодёжи. В рамках патриотического проекта «Память Победы» планируется проведение творческого конкурса, посвящённого истории Великой Отечественной войны. Автор проекта «Вперёд, отряды!» намеревается развивать в Норильске движение российских студотрядов.

Старт реализации проектов намечен на 1 июля. До конца года все они будут воплощены в жизнь.