В Молодёжном центре Норильска весело и ярко открыли новый сезон краевых трудовых отрядов старшеклассников (КТОС)

Открытие трудового сезона в торжественной обстановке давно уже стало доброй традицией. Бойцов поздравила директор Молодёжного центра Норильска Гульнара Эльмурзаева:

– Желаю вам яркой, интересной и незабываемой трудовой смены — то, какой она станет, зависит от каждого из вас. Надеюсь, что вы получите массу приятных эмоций и впечатлений, сможете испытать чувство гордости за свой труд! Успехов вам, ребята, новых знакомств и побед!

Исполнение гимна КТОС и вынос знамени трудовых отрядов — всё это настраивает на ответственное отношение к делу. Девиз у бойцов соответствующий: «КТОС — работа всерьёз». Но и про организацию досуга забывать нельзя, так что ребят сразу же пригласили поиграть в занимательный квест с применением уборочного инвентаря. Заодно они и с бригадирами своими познакомились. В роли наставников выступили студенты и сотрудники Молодёжного центра.

Эстафету задорного настроения подхватили участницы коллектива Flash family из центра «Старт». Девушки показали яркий танцевально-спортивный номер и удостоились заслуженных аплодисментов зрителей. После этого сами ктосовцы продемонстрировали спортивную подготовку в символическом забеге. Третье место занял Кирилл Тяжлов, студент техникума промышленных технологий и сервиса. Второй результат показал ученик школы № 6 Андрей Сердюков. А первым к финишу пришёл выпускник школы № 40 Антон Пичугов. Спортсменам вручили памятные подарки от Молодёжного центра.

Завершилась церемония открытия нового сезона краевых трудовых отрядов старшеклассников чаепитием в спокойной дружеской обстановке, позволившей бойцам по душам пообщаться с соратниками, которые уже завтра отправятся с ними в трудовой десант.