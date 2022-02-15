В Молодёжном центре прошла очередная сессия, посвящённая разработке концепции школы имени Владимира Ивановича Долгих

Концепцию современного образовательного центра разрабатывает проектная команда «Школа высоких широт», объединившая руководителей и преподавателей образовательных организаций, представителей Заполярного государственного университета, администрации города, АРН и «IT-куба». Работу норильчан сопровождают лучшие эксперты в области развития образования, включая представителей Школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС.

Это уже вторая стратегическая сессия, организованная по инициативе Агентства развития Норильска (АРН). Первая состоялась в прошлом году в Москве по итогам знакомства с современными образовательными практиками в Московском городском педагогическом университете и столичной Новой школе, подольской школе №29 и подмосковной гимназии им. Евгения Примакова.

- На первой сессии мы выбрали базовые тематические фокусы, вокруг которых разворачивали дальнейшую работу. Ими стали социокультурная среда, экология, поддержка высокотехнологичных индустрий в виде кластера инженерного образования и т. д., — поясняет Павел Рабинович, заместитель директора Школы антропологии будущего ИОН РАНХиГС. — На этой сессии мы работали над выделением фундаментальных основ, на которые мы будем опираться при разработке детальной программы. Также поговорили о тех решениях, которые необходимо принять для реализации этой программы, и наконец, сформировали концепты, которые составили ядро будущего проекта школы.

В течение трёх дней участники сессии работали в группах по четырём тематическим фокусам: социокультурная среда, образовательные практики, подготовка кадров для высокотехнологичных индустрий и система управления. К вечеру третьего дня каждая из интеллектуальных бригад представила результаты мозгового штурма.

- Наша задача – сделать так, чтобы в результате этой работы в Норильске появилась не просто очень красивая новая школа из бетона и металла. Куда важнее то, как в ней будут преподавать, какие процессы будут проходить в её стенах. Школа должна стать тем местом, которое полностью отвечает образовательному запросу населения города, где педагоги как носители интересных образовательных практик смогут их применять. Это образовательное учреждение должно стать не только местом для проведения уроков, но и площадкой для реализации профессиональных амбиций, где можно работать над построением жизненной стратегии детей и семей. Может, получится создать центр смыслового консалтинга семей. В общем, мы стремимся создать учреждение, которое объединит детей и взрослых, учителей и родителей для работы над различными проектами, в том числе и по развитию родного города. Эта школа должна стать ядром новой образовательной системы Норильска, — делится глобальными планами Павел Рабинович.

Сейчас проектная команда «Школа высоких широт» вместе с группой экспертов не просто создает концепцию будущей школы, а разрабатывает принципиально новый подход для образовательной системы в Заполярье. А школа им. Долгих должна будет стать тем самым флагманом, который запустит обновление всех образовательных учреждений города. Такие амбициозные планы предполагают особый подход к подбору педагогического состава. По мнению московских экспертов, преподаватели новой школы должны быть не просто педагогами, а педагогами-антропологами.

- Главная задача педагога-антрополога — это комплексное развитие ребёнка с привлечением различных наук и подходов, а не просто преподавание того или иного предмета, — объясняет заместитель директора Школы антропологии будущего.

С такой концепцией воспитания высококвалифицированных кадров ещё со школьной скамьи согласны и представители АРН.

- В комплексном плане развития Норильска до 2035 года есть несколько десятков новых социокультурных объектов. В ближайшей перспективе – строительство школы им. Долгих, нового кампуса Заполярного государственного университета, обустройство парка «Озера Долгое», создание комьюнити-центра «Башня» и арктического музея АММА. И мы понимаем, что уже сейчас нам нужно формировать команду управленцев. Собственно, поэтому мы и собрали команду для разработки концепции школы. Такие же команды планируем сформировать и для проработки других вышеперечисленных проектов. Что касается школы им. Долгих, то мы не планируем создавать школу для избранных. Новый современный образовательный центр – это проект, который станет важной частью стратегических изменений Норильска, стимулом к обновлению всей образовательной системы города, будет способствовать развитию инновационных образовательных практик. Это очень амбициозный проект, который, я уверен, будет притягивать в Арктику новые кадры и экспертов», — пояснил «Заполярной Правде» Максим Миронов, директор АРН.

За три дня работы участникам сессии удалось достигнуть впечатляющих результатов и предложить несколько по-настоящему интересных идей: внедрить в образовательный процесс ряд тематических направлений по инженерии, разработке проектов; сделать упор на экологическое воспитание школьников; продумать систему привлечения высококвалифицированных узких специалистов из других областей и сфер к разработке внутришкольных проектов и совместной работе педагогов, детей и родителей. В ближайшие несколько месяцев все наработки будут проанализированы экспертной группой, после чего будет сформирована чёткая концепция. Её городу представят летом этого года.