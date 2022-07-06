В Молодёжном центре прошло первое заседание молодёжной коллегии при главе города
В Молодёжном центре прошло первое заседание молодёжной коллегии при главе города
Заседание проходило параллельно в двух форматах: очном – в Молодёжном центре и онлайн – по видеосвязи с членами коллегии, которые сейчас находятся вне города.
Первоочередной задачей стало избрание председателя Молодёжной коллегии. Перед голосованием каждый из членов коллегии выступил с небольшим эссе о себе и рассказал о том, на какой должности себя видит. На пост председателя заявилось сразу три кандидата. В результате председателем был назначен Владислав Шукшин – директор информационного центра «Норильские новости». Также на разные должности избраны следующие кандидаты:
- заместитель председателя – Анастасия Савичева;
- ответственный секретарь – Яна Магурина;
- пресс-секретарь – Инна Тарабик;
- руководитель комиссии по социальной политике, образованию, культуре и спорту – Валентина Нечунаева;
руководитель комиссии по ЖКХ и экологии – Вадим Ибрагимов;
руководитель комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений – Валентина Чередниченко;
руководитель комиссии по развитию молодёжного предпринимательства и туризма – Игорь Бердюгин;
руководитель комиссии по благоустройству и дизайну городской среды – Дмитрий Малыгин.
Также на заседании наметили план деятельности Молодёжной коллегии. В ближайшие два месяца её участникам предстоит решить вопросы организационного характера, а с сентября в полном составе приступить к полноценной работе и реализации проектов.