В Молодёжном центре прошло первое заседание молодёжной коллегии при главе города

Первоочередной задачей стало избрание председателя Молодёжной коллегии. Перед голосованием каждый из членов коллегии выступил с небольшим эссе о себе и рассказал о том, на какой должности себя видит. На пост председателя заявилось сразу три кандидата. В результате председателем был назначен Владислав Шукшин – директор информационного центра «Норильские новости». Также на разные должности избраны следующие кандидаты:

- заместитель председателя – Анастасия Савичева;

- ответственный секретарь – Яна Магурина;

- пресс-секретарь – Инна Тарабик;

- руководитель комиссии по социальной политике, образованию, культуре и спорту – Валентина Нечунаева;

руководитель комиссии по ЖКХ и экологии – Вадим Ибрагимов;

руководитель комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений – Валентина Чередниченко;

руководитель комиссии по развитию молодёжного предпринимательства и туризма – Игорь Бердюгин;

руководитель комиссии по благоустройству и дизайну городской среды – Дмитрий Малыгин.

Также на заседании наметили план деятельности Молодёжной коллегии. В ближайшие два месяца её участникам предстоит решить вопросы организационного характера, а с сентября в полном составе приступить к полноценной работе и реализации проектов.