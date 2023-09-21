В Московском зоопарке умер белый мишка Диксон

Как сообщают специалисты зоопарка, некоторое время назад Диксону стало хуже. Медведь стал реже выходить в уличный вольер, а также у него появилась одышка.

«Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности - во сне», - пояснили специалисты.

Ветврачи подтвердили, что состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

Напомним, раненое животное обнаружили в посёлке 3 сентября прошлого года. При активном участии «Норникеля» из Москвы в Норильск, а затем в посёлок были оперативно доставлены ветеринары из Московского зоопарка, а также представители охотнадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края.

Специалисты провели тщательный осмотр хищника. На тот момент он мог шевелить только головой, рана в области лопаток его сильно ослабила.

6 сентября Диксона транспортировали в столицу нашей страны. Для этого «Норникель» изготовил специальную клетку, а авиакомпания Nordstar помогла в перевозке животного.

Врачи делали всё, что было в их силах. С царём зверей работали ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации. Для медведя был оборудован специальный вольер и бассейн. В результате ежедневной терапии и занятий у медведя начала возвращаться чувствительность и подвижность задних лап.

«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасёнышу ещё один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окружённый нашей любовью», - рассказали в зоопарке.