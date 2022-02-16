В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

В испытаниях, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Ярославле и Смоленске, примут участие 660 человек от 18 до 60 лет. Участников разделят на две группы, каждому из них в первый и 21-й день испытаний поставят прививку и проведут впрыскивание препарата в нос. Первой группе в виде инъекции дадут плацебо, второй – «Спутник V». Под наблюдением врача испытуемые будут находиться 365 дней. Перед началом исследования все участники пройдут медицинское обследование, чтобы определить текущее состояние организма и избежать развития возможных побочных эффектов.

Стоит отметить, что к исследованию будут допускаться граждане, которые ранее не вакцинировались от коронавируса и не болели им в последние полгода.