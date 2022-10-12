В Москве подвели итоги международного конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли-2022»

В финал вышли 100 участниц из 28 компаний России и Казахстана. От «Норникеля» в шорт-лист попали 33 сотрудницы. Здесь были не только руководительницы, но и женщины, занимающиеся научными разработками в институте «Гипроникель», и сотрудницы производственных предприятий. Ведь в конкурсе оценивают не регалии, а вклад, который каждая внесла будучи на своем рабочем месте. Важно и мнение коллег. Так флотатора 5-го разряда Быстринского ГОКа и маму пятерых детей Юлию Краснову на конкурс выдвинул начальник её участка. А ламповщицу с рудника «Маяк» Анастасию Меньшикову поддерживал весь коллектив.

— Немного испугалась, когда увидела список финалистов в своей номинации – много руководителей, все такие статные, и я — ламповщик, - говорит Анастасия. - У меня номинация «Личное достижение». Я не из руководящего, а из рабочего звена. Но по собственной инициативе много участвую в различных активностях, чтобы расцветить серые будни и добавить радости на рабочем месте. И вот эту работу заметили.

Накануне торжественной церемонии финалистки собрались в главном офисе «Норникеля» на деловой завтрак. Компанию им составил старший вице-президент — производственный директор Сергей Степанов.

— Я не удивлен, что в финал пробилось столько представительниц нашей компании. На фабриках у нас работает много по-настоящему талантливых девушек, - сказал Сергей Степанов. - Мир с каждым годом все больше открывается для женщин. С точки зрения карьерных перспектив ситуация выравнивается. А в каких-то сферах, где важна вдумчивая аналитика, вычислительные навыки, коммуникации, женщины, по моему мнению, могут дать фору мужчинам.

В этом году премию вручали в десяти номинациях. Победителями стали 20 участниц. Шесть статуэток забрали сотрудницы «Норникеля». Директор по охране труда, промышленной и экологической безопасности Быстринского ГОКа Надежда Платонова победила в номинации «Прорыв года», а главный специалист управления устойчивого развития Дарья Ермакова и менеджер группы по формированию системы управления Александра Николаева, представляющие «Кольскую ГМК», стали «Амбассадорами года».

— В «Норникеле» я всегда занималась такими активностями, как молодёжное движение, программы, направленные на адаптацию сотрудников, развитие. Когда в 2021 году появился конкурс «Талантливая женщина в добывающей отрасли-2022», подумала, что он очень близок по своему характеру всем этим проектам, и решила участвовать, - рассказала Александра Николаева. - Тогда тоже вышла в финал, но не победила. Было обидно. При этом захотелось продвигать это направление. Мы организовали «Клуб амбассадоров» сообщества Women in mining. В результате число заявок от компании выросло больше, чем вдвое.

Также победительницами конкурса стали советник технического директора ГРК «Быстринское» Зухра Мешалкина и диспетчер обогатительной фабрики на «Кольской ГМК» Мария Коровина — в номинации «Личное достижение года». А награду за «Лучший социальный проект» взяла руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Анфиса Никифорова из Заполярного филиала компании.

— Много лет назад «Норильский никель» пришел на полуостров Таймыр. Любая промышленная компания, которая работает на территории компактного проживания коренных малочисленных народов, должна учиться у них правильному движению жизни. У нас это хорошо получается. Мы дружим семьями, — поделилась Анфиса Никифорова.

Кроме обладательниц основных наград, на конкурсе чествовали призёров в категории «Выбор жюри». Этого звания удостоились ещё шесть представительниц «Норникеля». В номинации «Золотая идея года» — оператор пульта управления (Быстринский ГОК) Лариса Богданова и электролизник водных растворов (Кольская ГМК) Елена Пастушенко, в номинации «Личное достижение года» — начальник цеха хозяйственного обеспечения (Заполярный филиал) Ольга Бондарева и инженер-технолог Аделия Давлятшина, в номинации «Вдохновляющий лидер» — заведующая лабораторией гидрометаллургии департамента по исследованиям и разработкам Мария Калашникова, в номинации «Лидер будущего» — главный специалист лаборатории инженерного сопровождения Медного завода Дарья Шмакова.

— Талант, успех и профессионализм точно не имеют пола. Они либо есть, либо нет. Героиня фильма «Москва слезам не верит» — самый известный пример того, как женщина может быть успешна в очень специфической области. Но так бывает не только в кино. Второй год подряд мы озвучиваем имена умных, способных и энергичных женщин, которые работают в самых разных промышленных предприятиях нашей страны. В этом году количество запросов на участие в конкурсе выросло на 60%. Надеюсь, мы сохраним эту динамику, - заявила старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова. - В проекте участвуют женщины, которые по-настоящему вдохновляют других. Мы очень гордимся, что среди них есть сотрудницы «Норникеля» и делаем все возможное, чтобы их имена зазвучали и помогли всем, кому прямо сейчас нужен пример.