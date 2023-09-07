В муниципальную программу по приглашению врачей предложили внести изменения

Речь идёт о программе «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск». Предложения на рассмотрение парламентариев внёс руководитель Норильского территориального отдела краевого минздрава Игорь Зайчик. Ранее они обсуждались с отдельными представителями депутатского корпуса Норильска, специалистами администрации города и краевым минздравом.

В частности, предлагается расширить категорию получателей дополнительной меры соцподдержки в виде компенсации расходов за наём жилья для приезжих медиков. Дело в том, что в настоящее время по нормативным документам право на такую компенсацию имеют лишь медики, приглашённые в Норильск по муниципальной программе. А вот врачи, приехавшие в наш город самостоятельно и трудоустроившиеся в медучреждения, – нет. Эту социальную несправедливость предлагается устранить, в том числе рассмотрев возможность расширения перечня получателей этой меры соцподдержки из краевого бюджета.

Кроме того, предлагается выплачивать так называемые подъёмные приглашённым специалистам не сразу по прибытии, а по истечении определённого срока. Срок этот также требует обсуждения. Причём размер единовременной материальной помощи должен напрямую зависеть от стажа медработника – тем, у кого он более трёх лет, выплачивать 2 млн рублей, выпускникам медвузов и специалистам со стажем менее трёх лет – 1 млн рублей.

Ещё одной мерой поддержки приглашённых медиков, считает Игорь Зайчик, могла бы стать льготная ипотека – когда специалистам, приобретающим жильё в Норильске, часть ипотечного платежа возмещалась бы из бюджета. Механизм реализации такой меры требует отдельного изучения.

Заслушав предложенные изменения в программу, депутаты и специалисты городской администрации отметили, что необходимо тщательно проработать каждое из предложений. Исполняющая обязанности начальника направления по персоналу администрации города Наталия Колдоркина, к примеру, обратила внимание присутствующих на необходимость детального анализа причин оттока медиков из числа недавно приглашённых на территорию.

«Есть специалисты, которые, проработав на территории год, два или три, уезжают. За последние три года таких, кто не отработал пять лет и уехал, было 26 человек из отрасли здравоохранения. Мы со своей стороны всегда с ними общаемся, спрашиваем, по каким причинам они увольняются. Все эти данные у нас имеются, и мы передадим их в городской Совет для изучения. Причины разные – и обстановка в коллективах, и тот клинический опыт, который медики могут получить на территории, и сложная адаптация к нашим условиям жизни. С этим всем тоже, на мой взгляд, нужно работать», – отметила она.

Помимо этого, депутаты особо подчеркнули, что необходимо принимать комплексные меры, чтобы удержать приглашённых специалистов в Норильске и по истечении пяти лет.

«Безусловно, правильно, что мы обсуждаем, какие ещё меры необходимо принять, чтобы утолить кадровый голод на территории. Но мы не должны забывать, что Норильску нужны не только врачи, но и средний медперсонал, педагоги, работники культуры и спорта. Поэтому рассматривать все вопросы необходимо по всем отраслям в совокупности. Что касается сферы здравоохранения, прошу направить предложения и в адрес Заксобрания, чтобы мы, депутаты от Норильска, могли подключиться к решению этих вопросов», – подчеркнула присутствовавшая на заседании комиссии по социальной политике депутат Законодательного собрания Красноярского края Ирина Субочева.

Председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович обратила внимание присутствующих, что скорым внесение изменений не будет – каждое из озвученных предложений требует детальной проработки: «Вопросы привлечения дефицитных специалистов мы обсуждаем практически на каждом заседании нашей комиссии. Поэтому прозвучавшие сегодня предложения для нас неожиданными не были. Конечно, никаких решений мы сейчас принять не сможем. Необходимо тщательно проанализировать существующую ситуацию, просчитать те затраты, которые могут лечь на местный бюджет в случае внесения предлагаемых изменений, изучить все юридические тонкости. Несомненно, все принимаемые меры по привлечению дефицитных специалистов должны быть комплексными и распространять своё действие не только на отрасль медицины, но и на другие, включённые в муниципальную программу».