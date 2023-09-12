В МУП «НПОПАТ» готовится ступенчатое повышение зарплаты сотрудников

Пока же в НПОПАТ кризисная нехватка персонала, рассказывает директор предприятия Александр Тетенькин. Если на начало года было 83 вакансии водителей, к лету стало 87, а теперь и вовсе из 444 шофёров по штату в НПОПАТ открыты 102 вакансии. Бороться с нехваткой людей решили мерами финансовой стимуляции. На предприятии планируется поднять зарплату всему персоналу уже с сентября.

– Водителям и основным ремонтникам — на 10%, остальным — на 5%. Следующая индексация произойдёт с октября уже для всех работников НПОПАТ на 3%. Такая же, но уже на 10%, надбавка произойдёт с 1 января 2024 года, — пояснил Александр Тетенькин.

В НПОПАТ считают, что косвенной причиной нехватки людей могут быть предъявляемые к ним требования — водительские права категории D и опыт пассажирских перевозок не менее трёх лет. Однако таковы общие правила безопасности в отрасли, говорят на предприятии. Поиск кадров ведётся не только в Норильске, но и в других районах и регионах.

– Мы делали ставку на Краснодарский край, но людям было трудно оттуда переехать на Крайний Север. Сейчас активно работаем на юге Красноярья с рекламными агентствами Тывы и Хакасии. Рассказываем о том, что приезжие водители и ремонтники получат здесь не только высокую зарплату, но и хороший коллектив, ежегодную оплату проезда в отпуск и обратно. Также у нас своя турбаза, спортивно-оздоровительный комплекс, мы выдаём санаторно-курортные путёвки. Но главное, люди с материка получают подъёмные (пока 50 тысяч рублей, в будущем, возможно, сумма будет расти), оплату провоза багажа (на себя и семью), а также жильё, — рассказывает директор предприятия. — Администрация города передала в наше хозяйственное ведение 30 комнат в гостинке на ул. Талнахской, 67. В настоящий момент в них заканчивается ремонт, подрядчик обещал завершить работы к 20 октября.

Такая тактика даёт плоды: с начала года в штат автотранспортного предприятия поступили восемь иногородних водителей. Правда, один успел уволиться. Предстоит ещё сильнее активизировать работу по привлечению кадров, чтобы 1 октября войти в зимнее расписание в расширенном составе, ведь холодное время года предполагает снижение интервала движения автобусов, соответственно, повышения числа машин на линии. Пока же каждое утро из гаражей не выходит 40 машин, что весьма значительно, отмечают в НПОПАТ. Однако в автотранспортном предприятии держат уровень обслуживания пассажиров благодаря тому, что водители соглашаются работать в выходные дни по приказу, занимаются обилечиванием пассажиров и т. д.

– Сегодня средняя зарплата водителя — от 120 тысяч рублей, после повышений будет от 160 тысяч. Но это, повторюсь, средний уровень: с учётом «приказных» дней, обилечивания она может быть свыше 200 тысяч. Это выгодно самим водителям, плюс мы снимаем социальную напряжённость в городе. Но нам точно нужны ещё люди, причём не только водители, но и ремонтники, кондукторы. Как показала практика, валидаторы пока заменить их не могут: люди не платят за проезд сами, — рассказывает Александр Тетенькин.

Валидаторы установлены на 48 машинах из 176, ходящих по городу. В НПОПАТ предположили, что новая форма оплаты не столь популярна среди пассажиров только потому, что они ещё не готовы к ней. На предприятии даже проводили эксперимент, в рамках которого пускали автобусы на линию без кондуктора. Водитель деньги за билет также не собирал.

– 90% пассажиров проезд не оплачивали. Возможно, кому-то неудобно, что нельзя рассчитаться социальной картой — только банковской и транспортной. Насколько мне известно, вопрос использования соцкарт обсуждается на уровне правительства края и ожидается, что система будет действовать с 1 января, — сообщил директор автотранспортного предприятия.

Параллельно в НПОПАТ готовятся к приёму новых машин: уже во второй половине октября в Норильск прибудет 15 новеньких МАЗов, брендированных под Северобус. К концу года автопарк, возможно, пополнится ещё пятью машинами. Все они в северном исполнении — с двойными стеклопакетами, дополнительными печками в салоне. В НПОПАТ отмечают, что автобусный парк составляют сегодня 202 технически исправные машины, способные выходить на линию. После поступления новоприбывших самый старый пассажирский транспорт спишут.

– Трудностей с запчастями тоже нет, на текущий год мы обеспечены, очередная поставка была две недели назад. Мы уже начали формировать закупку будущего года. Так что, повторюсь, основная проблема — нехватка кадров, — резюмировал Александр Тетенькин.

В НПОПАТ также напомнили о важном изменении в движении одного из межрайонных маршрутов: с 26 июня маршрут № 31Б стал ходить по расширенному пути, с включением дополнительных остановочных пунктов по улицам Ленинский проспект, Талнахской, Бегичева и Нансена (остановки «Кафе «Поляна», «Улица Дзержинского», «Аптека», «Универмаг «Талнах», «Противопожарная служба», «Гипермаркет «Вега», «Улица Ленинградская», «Магазин «Жар.Птица», «Улица Нансена, д. 102» (по требованию). Такой маршрут движения сохранится, говорят на предприятии, что удобно многим жителям Кайеркана, ежедневно направляющимся на работу в Центральный район.