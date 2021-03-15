В Мурманске открылся «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» – первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Это единственный в Мурманске объект культурного наследия федерального значения. Ледокол «Ленин» построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде и введён в эксплуатацию 3 декабря 1959 года.

За 30 лет эксплуатации, что на пять лет больше проектного срока, атомоход «Ленин» провёл во льдах Арктики 3741 транспортное и ледокольное судно, им пройдено 654 400 морских миль, в том числе 563 600 во льдах. Это составляет 30 кругосветных плаваний по экватору.

5 мая 2009 года атомный ледокол «Ленин» ошвартовался в центре города Мурманска у морского вокзала, став визитной карточкой Мурманской области и одним из самых посещаемых туристических объектов Кольского Севера. За годы работы атомохода в качестве музея его посетили почти полмиллиона человек.

Сегодня «Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» является структурным подразделением ФГУП «Атомфлот». На борту атомного атомохода работает информационный центр по атомной энергии и постоянно действующая выставка «Атом и Арктика».