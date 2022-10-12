В Мурманске прошёл форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов»

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство иностранных дел Российской Федерации, а также «Норникель». В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из России и других стран - представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ассоциаций коренных народов, международных организаций, а также оленеводы, главы родовых общин Таймыра, Ямала, Чукотки и многих других регионов.

«Взаимоотношения бизнеса с коренными народами особенно затрагивают корпоративные стратегии. Это и устойчивое развитие, ответственное управление, права человека, поддержка особо уязвимых групп населения и их продовольственная безопасность, экология, климат, биоразнообразие и другое. Отдельный вопрос — формирование «социальной лицензии» на промышленную деятельность на традиционных землях, в том числе в контексте необходимости учета корпоративных стандартов финансовых институтов и участников цепочек поставок», — сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Норникель» уделяет особое внимание проектам взаимодействия с коренными народами, способным помочь развитию традиционных форм хозяйствования. Компания создаёт условия для осуществления традиционного природопользования общинами коренных народов, строит цеха по переработке туш дикого северного оленя, рыбы, дикоросов, а также создает базу для хранения добытой продукции — оленины, рыбы, птицы.

«Все наши партнёрские программы направлены именно на социально-экономическое развитие коренных народов, - подчеркнул председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров. - Мы не просто финансируем, а даём возможность создавать добавленную стоимость продукции при хозяйственной деятельности. Также очень важно уделять внимание в приоритетном порядке развитию человеческого капитала — языку, культуре, ремеслу коренных народов».

Осенью текущего года компания завершила реализацию сразу нескольких крупных проектов по поддержке коренных малочисленных народов Таймыра. В посёлке Волочанка силами «Норникеля» закончено строительство шести новых жилых домов. Ранее летом два новых дома сдали в посёлке Усть-Авам. В следующем году будут сданы ещё семь домов. Также нганасанская община «Нему Хуаала» («Заячий Камень») получила финансирование на проект нового деревообрабатывающего цеха.

Участники форума обсудили лучшие практики взаимодействия промышленных компаний с коренными народами. Общепринятые мировые подходы в этой области включают политику должной осмотрительности, требующую адресных консультаций бизнеса с коренными народами при осуществлении промышленной деятельности на территориях их проживания. Делегаты рассмотрели принцип свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов как возможность для консультаций и выстраивания доверительных отношений.

В прошлом году впервые в истории российской горнодобывающей отрасли «Норникель» запустил процедуру свободного, предварительного и осознанного согласия и предложил коренным жителям Таймыра самим выбрать путь расселения посёлка Тухард. Такая процедура — залог соблюдения права коренных народов на самостоятельное определение своих политических, социальных, экономических и культурных приоритетов. В этом году процедура была успешно завершена.

Глава совета представителей поселка Тухард Игорь Ямкин рассказал на форуме о прогрессе в процессе строительства поселка. Совет представителей направил исполнителю правки в техническое задание на строительство нового поселения.

«Решения принимаются коренными народами на основе заблаговременно полученной информации и в соответствии с их собственными процедурами, а также всеми международными стандартами. Жители Тухарда сами выбрали место расположения поселка, объекты инфраструктуры, включающие причал для лодок, цех для переработки оленины, пошивочную мастерскую, магазины, спортивный зал и многое другое. Новый поселок будет полностью соответствовать их пожеланиям», — сказал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.