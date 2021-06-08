В Музее Норильска для детей стартовала пятая музейная продлёнка

В прошлом году занятия из-за пандемии пришлось проводить в онлайне, но сейчас обстановка позволяет вернуться к традиционному, очному формату - естественно, с соблюдением всех профилактических мер.

- Этот проект не только носит просветительский характер, но и позволяет деткам развивать свои коммуникативные навыки, быстро вливаться в новый коллектив, - отмечает Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска. - Первая смена продлёнки продлится три недели. Трёхчасовые занятия проходят пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Для второй смены подготовлена новая программа, на случай если юные норильчане захотят ещё раз пойти на продлёнку. Данная дополнительная услуга - платная, но это никак не влияет на количество желающих попасть на занятия.

Количество детей в группах варьируется от 15 до 25 человек. Но, как правило, состав сохраняется до конца сезона.