В Музее Норильска прошёл праздник, приуроченный к Дню учителя

В зале собрались представители разных педагогических профессий. Это люди, обладающие высокой профессиональной компетентностью и яркой индивидуальностью, они сохраняют и развивают лучшие традиции отечественного образования, вносят достойный вклад в будущее страны и воспитание подрастающего поколения.

Норильские педагоги обучают более 24 000 школьников. В прошлом учебном году они достигли достойных результатов. Экзамен в форме ЕГЭ сдали 1300 учащихся. Девять выпускников набрали максимальные 100 баллов по трём предметам: литература, русский язык и физика. 170 выпускников девятых классов получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Также юные норильчане отличились во Всероссийской олимпиаде школьников. В её региональном этапе приняли участие 125 учащихся.

Самые значимые и яркие достижения, которые были бы невозможны без ежедневного, кропотливого педагогического труда, в своей речи отметил глава Норильска Дмитрий Карасев:

«Дорогие педагоги, я рад поздравить вас с профессиональным праздником. Хочу отметить, что существующая система образования, действительно, заслуживает самой высокой оценки, прежде всего — благодаря вашему труду. Наши школьники получают 100-балльные отметки по ЕГЭ, занимают призовые места на конкурсах и олимпиадах местного, краевого и всероссийского уровня. Это результат ваших ежедневных усилий. Я не понаслышке знаю, что такое норильская система образования, ведь я учился в школе № 36 и гимназии № 4, и мои дети ходят в норильские школы. Я вижу их успехи, и могу сказать, что у нас самые лучшие педагоги. От себя лично и от лица всех родителей нашего города поздравляю вас с Днём учителя».

Благодарность норильским педагогам выразил и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:

«Уважаемые преподаватели, я уверен, что в нашей стране нет ни одного гражданина, который бы не уважал вашу профессию, ведь все мы проходим через систему базового образования. Мы не всегда понимаем, почему учителя бывают с нами строгими или излишне требовательным, как нам кажется. Я сам учился в норильской школе, и учитель математики регулярно ставил мне тройки, хотя под конец четверти всё равно вытягивал на четвёрку. Но по прошествии лет, когда я стал профессиональным программистом, я осознал, для чего всё это было и по-настоящему оценил профессионализм наставника. Я хочу сказать вам спасибо за ваш тяжёлый труд, за силу и энергию, которую вы вкладываете в то, чтобы ваши ученики неуклонно росли и развивались».