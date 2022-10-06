В Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей города

Глава города Дмитрий Карасев отметил высокий уровень образования в городе и поблагодарил педагогов за профессиональные достижения:

«От себя лично и от всех пап и мам нашего города поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём учителя. На мой взгляд, профессия учителя - одна из самых благородных. Именно вы каждый день работаете с самым ценным, что есть у нас, - с детьми. Вы готовитесь к встрече с ними, вы вкладываете в них частичку своих знаний, и благодаря вашему труду норильские дети - одни из самых лучших по успеваемости не только в Красноярском крае, но и в Российской Федерации. Во всём этом ваша заслуга. Высокий уровень образования в Норильске подтверждается большим количеством медалистов, которые выпускаются у нас каждый год, призовыми местами в региональных и федеральных конкурсах и фестивалях. Это возможно благодаря вашему профессионализму и преданности своей работе. Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья и всего самого лучшего».

Сегодня в норильских школах и учреждениях дополнительного образования работают более двух тысяч педагогов, они обучают более 24 тысяч школьников. 88 выпускников прошедшего учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 103 выпускника девятых классов получили аттестат с отличием. Кроме того, отмечается рост качественных показателей участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах краевого и федерального уровней, в этом году в конкурсах приняли участие 328 обучающихся и 80 норильских школьников стали победителями и призерами.