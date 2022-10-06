МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей города

В Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей города

Главная / Новости / Общество

В Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей города

Церемония была приурочена к Дню учителя. Почётные грамоты и благодарственные письма главы города получили лучшие педагоги школ и учреждений дополнительного образования.

В Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей городаВ Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей городаВ Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей городаВ Музее Норильска прошла церемония награждения лучших учителей города

Глава города Дмитрий Карасев отметил высокий уровень образования в городе и поблагодарил педагогов за профессиональные достижения:

«От себя лично и от всех пап и мам нашего города поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём учителя. На мой взгляд, профессия учителя - одна из самых благородных. Именно вы каждый день работаете с самым ценным, что есть у нас, - с детьми. Вы готовитесь к встрече с ними, вы вкладываете в них частичку своих знаний, и благодаря вашему труду норильские дети - одни из самых лучших по успеваемости не только в Красноярском крае, но и в Российской Федерации. Во всём этом ваша заслуга. Высокий уровень образования в Норильске подтверждается большим количеством медалистов, которые выпускаются у нас каждый год, призовыми местами в региональных и федеральных конкурсах и фестивалях. Это возможно благодаря вашему профессионализму и преданности своей работе. Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья и всего самого лучшего».

Сегодня в норильских школах и учреждениях дополнительного образования работают более двух тысяч педагогов, они обучают более 24 тысяч школьников. 88 выпускников прошедшего учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 103 выпускника девятых классов получили аттестат с отличием. Кроме того, отмечается рост качественных показателей участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах краевого и федерального уровней, в этом году в конкурсах приняли участие 328 обучающихся и 80 норильских школьников стали победителями и призерами.

Фото Владимир Макушкин
6 октября в 11:17 120
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также