МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Музее Норильска завершилась музейная продлёнка

В Музее Норильска завершилась музейная продлёнка

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В Музее Норильска завершилась музейная продлёнка

206 школьников стали участниками девяти тематических смен.

В Музее Норильска завершилась музейная продлёнкаВ Музее Норильска завершилась музейная продлёнкаВ Музее Норильска завершилась музейная продлёнка

За это время ребята успели поставить рекорды по сбору мусора, научиться ставить палатки, изучить местных птиц, а также территорию Таймыра. В музейной продлёнке были задействованы три площадки музейно-выставочного комплекса – основная на Ленинском проспекте, художественная галерея и Талнахский филиал музея.

В этом году для ребят 12-14 лет было подготовлено новое направление - «Краеведение на английском». Они успели выучить новую лексику, с помощью которой теперь они могут рассказать о своём городе и его истории, биологии, палеонтологии, геологии, географии и этнографии на английском. Помимо этого участники смогли подтянуть свои разговорные навыки и почувствовать себя настоящими экскурсоводами, которые могут провести экскурсию на английском языке для иностранных гостей города. Занятия продолжатся и осенью по новому графику — один раз в неделю в выходной день Музея.

Открыта запись в группу по телефонам: 46-13-27 и 8-913-506-20-75 (Алёна Петровна). Количество мест ограниченно. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

Фото предоставлено музеем Норильска
28 августа в 14:06 270
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