В Музее Норильска завершилась музейная продлёнка

За это время ребята успели поставить рекорды по сбору мусора, научиться ставить палатки, изучить местных птиц, а также территорию Таймыра. В музейной продлёнке были задействованы три площадки музейно-выставочного комплекса – основная на Ленинском проспекте, художественная галерея и Талнахский филиал музея.

В этом году для ребят 12-14 лет было подготовлено новое направление - «Краеведение на английском». Они успели выучить новую лексику, с помощью которой теперь они могут рассказать о своём городе и его истории, биологии, палеонтологии, геологии, географии и этнографии на английском. Помимо этого участники смогли подтянуть свои разговорные навыки и почувствовать себя настоящими экскурсоводами, которые могут провести экскурсию на английском языке для иностранных гостей города. Занятия продолжатся и осенью по новому графику — один раз в неделю в выходной день Музея.

Открыта запись в группу по телефонам: 46-13-27 и 8-913-506-20-75 (Алёна Петровна). Количество мест ограниченно. Билеты доступны по «Пушкинской карте».