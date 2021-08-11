МАУ ИЦ «Норильские новости»

В начале августа норильчане получили СМС-рассылку от Пенсионного фонда

В начале августа норильчане получили СМС-рассылку от Пенсионного фонда

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В начале августа норильчане получили СМС-рассылку от Пенсионного фонда

Сообщения получили граждане, которые являются родителями/опекунами/ попечителями несовершеннолетних граждан, и совершеннолетние граждане, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В начале августа норильчане получили СМС-рассылку от Пенсионного фонда

Сообщения имели следующее содержание: «ПФР информирует: с 01.11.2021 г. выплата пенсии по СПК будет приостановлена по причине отсутствия сведений об обучении. Информацию о порядке продления выплаты можно получить на сайте ПФР или по тел. 88006000418».

В Пенсионном фонде напоминают, что при достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца (СПК) продолжается только на основании справки из образовательного учреждения об очной форме обучения. В условиях пандемии справку можно предоставить в электронном виде по электронной почте - pfr21@034.pfr.ru

Стоит отметить, что при направлении информации по электронной почте нужно правильно указать личные данные: фамилию, имя, отчество, СНИЛС, дату рождения, а также точное название учебного заведения.

Фото из открытых источников
11 августа в 11:15 540
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