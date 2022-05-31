В нашем регионе появятся ещё шесть муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества

Конкурс проводился в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Организатором выступил Ресурсный центр поддержки добровольчества Красноярского края «Добрые люди».

«Когда в районах края появляются ресурсные центры, деятельность волонтёров становится более системной и организованной. Ресурсный центр – это большое подспорье для объединения волонтёрских организаций и инициатив, он оказывает им образовательную и методическую поддержку, помогает решать текущие вопросы, на отработку которых у добровольцев зачастую нет времени или компетенций. Организация ресурсного центра в территории повысит интерес к добровольческому движению в целом», - сказала Анна Флусова, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Красноярского края.

Новые муниципальные ресурсные центры поддержки добровольчества откроются уже до конца нынешнего года.