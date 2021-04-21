В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека
В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека
Авария произошла 20 апреля в 00.01 на перекрёстке улиц Талнахской и Ленинградской.
Водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Талнахской, пытался проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, не пропустил ехавшую по ул. Ленинградской на зелёный свет Toyota и столкнулся с ней.
В результате ДТП пострадали водитель Renault и его пассажирка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель Renault в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, не был пристегнут ремнём безопасности.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.