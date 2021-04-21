МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека

В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека

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В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека

Авария произошла 20 апреля в 00.01 на перекрёстке улиц Талнахской и Ленинградской.

В ночном ДТП на перекрёстке пострадали два человека

Водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Талнахской, пытался проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, не пропустил ехавшую по ул. Ленинградской на зелёный свет Toyota и столкнулся с ней.

В результате ДТП пострадали водитель Renault и его пассажирка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель Renault в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, не был пристегнут ремнём безопасности.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

21 апреля в 17:18 560
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